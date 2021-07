Tikehau : dépasse son objectif de levée de fonds pour Tikehau Special Opportunities II

(Boursier.com) — Tikehau Capital dépasse son objectif de levée de fonds pour la deuxième génération de sa stratégie européenne dédiée aux situations spéciales. Le closing du fonds Tikehau Special Opportunities II atteint ainsi 617 millions d'euros, un montant quatre fois supérieur aux encours de son prédécesseur ! TSO II dépasse de près de 25% sa taille cible, et bénéficie du réinvestissement de 68% des investisseurs présents dans le fonds TSO I et de l'arrivée de nouveaux investisseurs. "Ce succès démontre la pertinence de la stratégie de situations spéciales de Tikehau Capital, pilotée par l'équipe Tactical Strategies créée fin 2019, qui développe des solutions d'investissement opportunistes et flexibles dans des situations de dislocation de marché avec des possibilités de financement plus rares, en s'appuyant sur l'expertise de la plateforme d'investissement globale de Tikehau Capital", commente le groupe.

Avec 18 transactions propriétaires, principalement hors marché, l'équipe Tactical Strategies a déployé environ 450 millions d'euros ces 15 derniers mois à travers ses différents véhicules.

Lancé fin 2019, TSO II a un mandat d'investissement flexible, et propose des solutions de financement d'entreprises et des solutions adossées à des actifs sur les marchés de crédit primaires et secondaires en Europe. L'approche opportuniste et multisectorielle de cette stratégie permet d'investir sur l'ensemble des cycles de marché et au fil des évolutions de l'environnement macroéconomique. Composée de 8 professionnels, l'équipe s'appuie sur l'expertise globale de la plateforme d'investissement de Tikehau Capital dans les domaines de la dette privée, du capital-investissement, de l'immobilier et des marchés de capitaux.

À ce jour, TSO II a déployé plus de 50% de ses engagements via des investissements et des engagements fermes. Le rythme de déploiement s'est considérablement accéléré en 2020 dans le contexte lié à la pandémie de Covid-19. Plus récemment, l'équipe Tactical Strategies a réorienté sa stratégie vers l'immobilier et le crédit aux entreprises, illustrant sa réactivité et son agilité. Les investissements types réalisés par le fonds peuvent aller des rescue loans aux financements de liquidités d'entreprises, en passant par des solutions de financement sur mesure pour soutenir les plans de croissance d'entreprises ayant un accès limité aux marchés de capitaux et aux solutions de financement traditionnels.