Tikehau : ChapsVision entre en négociations exclusives pour l'acquisition de Deveryware

(Boursier.com) — ChapsVision , au travers de sa division cyber Flandrin Technologies, expert souverain des solutions d'investigation et de cyber intelligence, annonce ce jour être entré en négociations exclusives dans l'intention d'acquérir 100% de Deveryware, leader des technologies d'investigation et services pour la sécurité globale.

L'intégration de Deveryware au sein de Flandrin Technologies donnera naissance à un important fournisseur de logiciels souverains pour les clients régaliens et permettra à ChapsVision de renforcer sa position d'éditeur incontournable de solutions Big Data d'investigation, avec un chiffre d'affaires groupe de plus de 100 ME pour l'année 2022.

Cette opération est financée avec l'aide de Bpifrance, Tikehau Ace Capital et Tikehau Capital à travers une levée de fonds de plus de 100 millions d'euros. Ce partenariat avec des acteurs financiers de premier plan permettra d'accélérer le développement du groupe en Europe grâce à une stratégie soutenue de croissance externe et organique.

Les solutions de Deveryware, dans les domaines de la géolocalisation, de l'analyse forensique, du traitement du langage et de la gestion de crise viendront enrichir la plateforme de traitement massif de données hétérogènes Argonos développée en interne par ChapsVision. Ensemble avec les offres OSINT de Flandrin IT (Ex Bertin IT) et d'interceptions légales d'Elektron, elles contribueront à bâtir une plateforme unique sur le marché français et européen.

Cette opération significative marque une nouvelle étape dans la croissance du groupe Chapsvision et portera sa nouvelle dimension à plus de 500 collaborateurs et 100 ME de CA pour l'année 2022.