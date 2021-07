Tikehau : Cécile Cabanis nommée Directrice générale adjointe

Tikehau : Cécile Cabanis nommée Directrice générale adjointe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, annonce la nomination de Cécile Cabanis au poste de Directrice générale adjointe. Dans cette fonction nouvellement créée, Cécile Cabanis pilotera les fonctions Capital Humain, ESG/RSE, Communication et Brand Marketing. Elle coordonnera également les efforts du Groupe pour développer les relations de Tikehau Capital auprès des grandes entreprises ainsi que la franchise Tikehau Capital. Sous la responsabilité d'Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, Cécile Cabanis travaillera aux côtés d'Henri Marcoux, Directeur général adjoint de Tikehau Capital en charge des finances, des risques, de l'IT, de la conduite du changement et des opérations ainsi que de Thomas Friedberger, Directeur général de Tikehau IM qui, en sa capacité de Co-Chief Investment Officer, prend également la fonction de Directeur général adjoint de Tikehau Capital.

La nomination de Cécile Cabanis vise à renforcer l'organisation managériale du Groupe et s'inscrit dans la nouvelle phase de croissance et de développement de Tikehau Capital dont l'organisation simplifiée a été approuvée lors de l'Assemblée Générale du 15 juillet 2021. Cécile Cabanis prendra ses fonctions le 1er septembre 2021. Avant de rejoindre Tikehau Capital, elle était membre du Comité exécutif et Directrice générale Finances, Stratégie, Système d'Informations, Achats, Cycles et Développement de Ressources Durables ainsi que sponsor de la diversité inclusive du groupe Danone.