Tikehau Capital : vise 25 MdsE d'actifs sous gestion à la fin de l'année

(Boursier.com) — Tikehau Capital fait état d'actifs sous gestion de 24,3 milliards d'euros à fin septembre, en croissance de 11% depuis le début de l'année et de 14% sur douze mois (incluant Sofidy et ACE Management).

Les encours de l'activité de gestion d'actifs s'élèvent à 22,2 MdsE, en croissance de 9% sur les neuf premiers mois de l'année, dont +1,0 MdE sur le troisième trimestre (+5%). La forte progression des encours sur le troisième trimestre 2019 reflète d'abord une collecte nette particulièrement dynamique de +1,3 MdE, soit un montant supérieur à la collecte nette de +1,2 MdE réalisée sur le premier semestre 2019, portant ainsi la collecte nette sur les neuf premiers mois à +2,5 MdsE.

Les encours totaux de l'activité de dette privée s'élèvent quant à eux à 8,5 MdsE à fin septembre, soit une progression de +0,2 MdE (+2%) sur neuf mois, sur une base de comparaison élevée liée aux levées de la quatrième génération de fonds de Direct Lending. Les actifs sous gestion de l'activité d'immobilier s'élèvent à 8,4 MdsE à fin septembre 2019, en croissance de +0,8 MdE (+11%) depuis le début de l'année. Sur le troisième trimestre, la progression des encours atteint +0,3 MdE (+4%).

Enfin, le développement du Groupe dans le domaine du private equity s'accélère, contribuant également au rééquilibrage de ses activités. Ainsi, depuis le lancement de son activité de private equity pour le compte d'investisseurs tiers, les encours sous gestion sont passés en moins de deux ans de 0,1 MdE (à fin décembre 2017) à 1,9 MdE à fin septembre 2019.

Comme anticipé, les neuf premiers mois de l'exercice 2019 montrent que le Groupe parvient avec succès à rééquilibrer son mix d'activités vers le private equity et l'immobilier, tout en maintenant une bonne dynamique d'investissement au sein de l'ensemble de ses fonds, explique la firme. Sur le quatrième trimestre, la dynamique commerciale continue à être solide et devrait permettre au Groupe d'atteindre 25 MdsE d'actifs sous gestion à fin décembre 2019, correspondant à la borne haute de la fourchette d'objectif de 24,5 à 25 MdsE précédemment communiquée. Tikehau Capital est en ordre de marche pour la réalisation de ses objectifs structurants à horizon 2022, consistant à atteindre plus de 35 MdsE d'actifs sous gestion pour le Groupe et à générer plus de 100 ME de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.