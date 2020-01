Tikehau Capital vend sa participation dans JustCo

(Boursier.com) — Tikehau Capital a annoncé la vente de sa participation dans JustCo à un groupe d'investisseurs. Cet investissement permet à Tikehau Capital de dégager une excellente performance avec, à la clé, une plus-value de 27,7 millions SGD (18,6 ME) sur un investissement initial de 4 millions SGD (2,5 ME) réalisé en 2015 sur le bilan du groupe au travers de sa filiale Salvepar.

Fondée en 2011 à Singapour, où Tikehau Capital a ouvert un bureau en 2014, JustCo est le premier fournisseur d'espaces de travail flexibles haut de gamme en Asie. La société redéfinit le co-travail en offrant des espaces partagés aux indépendants, entrepreneurs, start-ups et petites et grandes entreprises de la région Asie-Pacifique. JustCo est présente dans de nombreuses villes en Australie, en Chine, en Indonésie, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande et à Singapour. La société y possède une quarantaine de centres et occupe une position dominante sur la plupart de ses marchés stratégiques.