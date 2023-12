Tikehau Capital va avancer avec Nikko AM en Asie

(Boursier.com) — Tikehau Capital et Nikko Asset Management, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs d'Asie, sont entrés en discussions avancées en vue de créer un partenariat commercial et capitalistique.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique envisagé, Tikehau Capital et Nikko Asset Management concluraient des accords de distribution au Japon et dans d'autres pays en Asie.

Ce partenariat se traduirait également par la création d'une joint-venture dédiée aux stratégies d'investissement sur les marchés privés asiatiques.

Enfin, il se concrétiserait aussi par l'acquisition par Nikko Asset Management d'une participation dans Tikehau Capital, "par le biais d'acquisitions d'actions, qui pourrait augmenter au fil du temps, mais qui resterait inférieure au premier seuil légal de déclaration de franchissement", explique le Français, soit 5%.

Nikko Asset Management est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs d'Asie, avec 219,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La société applique une gestion de forte conviction à travers des stratégies actions, obligations et multi assets.