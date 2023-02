Tikehau Capital : Une proposition de dividende de 0,70 euro par action sera soumise à l'AG

(Boursier.com) — Tikehau Capital annonce des performances opérationnelles robustes en 2022, portées par la croissance et l'innovation avec un 'deal flow' solide, marqué par 6,9 MdsE déployés de manière sélective par les fonds de Tikehau Capital.

L'accélération des désinvestissements atteint 1,8 MdE (+20% sur 12 mois) avec des cessions créatrices de valeur dans toutes les stratégies.

Le groupe souligne une forte dynamique de collecte auprès des clients institutionnels et privés avec 6,4 MdsE de collecte nette, dont 7 MdsE pour les stratégies de marchés privés du groupe (+27 % par rapport à 2021) et une forte reconnaissance de la franchise à l'international avec 71% de la collecte nette provenant d'investisseurs internationaux.

Une performance financière résiliente avec un résultat net élevé

Le groupe présente un Fee-Related Earnings de 96,5 ME en 2022, avec un solide deuxième semestre à 55,3 ME (en hausse de 10% sur 12 mois); Une solide performance du portefeuille d'investissements, portée par les fonds Tikehau Capital et les

investissements d'écosystème; Une forte génération de résultat avec 320 ME de résultat net (part du Groupe) pour 2022. Le groupe disposait de 3,1 MdsE de fonds propres au 31 décembre 2022 et 1,3 MdE de ressources à court terme.

Une proposition de dividende de 0,70 euro par action sera soumise à l'AG, en hausse de 17% par rapport à 2021.

Perspectives

Les perspectives robustes du groupe traduisent le positionnement pertinent de Tikehau Capital dans le contexte actuel qui souligne un pipeline de collecte solide pour 2023 avec des stratégies en phase avec les besoins des clients-investisseurs. De quoi confirmer les objectifs pour 2026 annoncés lors du 'Capital Markets Day' du Groupe en mars 2022.