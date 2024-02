Tikehau Capital : une année 2023 solide

(Boursier.com) — Tikehau Capital a dépassé son objectif en atteignant 42,8 MdsE d'encours au 31 décembre 2023 pour son activité de gestion d'actifs, soit une progression de +13% sur 12 mois et une croissance annuelle moyenne de 26% depuis 2016.

5,9 MdsE ont été déployés en 2023 avec en parallèle un rythme solide de désinvestissements à hauteur de 1,9 MdE en 2023.

Le niveau record de collecte nette de 6,5 MdsE en 2023 est à souligner, soit un montant supérieur de 37% à la moyenne 2017-22, reflétant la solidité de la plateforme de gestion d'actifs du groupe et la pertinence de ses stratégies d'investissement dans le contexte actuel.

La collecte nette cumulée atteint ainsi 19 MdsE sur les trois dernières années et 35 MdsE depuis l'introduction en bourse, souligne la direction qui estime que Tikehau Capital récolte les fruits de sa stratégie d'expansion avec notamment :

*Des classes d'actifs complémentaires, répondant aux besoins des clients en constante évolution et permettant de naviguer efficacement le cycle actuel,

*Une base de clients de plus en plus internationale, avec des progrès supplémentaires enregistrés en 2023 en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord ; les levées provenant de clients internationaux représentent ainsi de 54% de la collecte nette en 2023,

*Un positionnement pionnier dans la démocratisation des marchés privés, avec des offres attractives et adaptées sur l'ensemble de ses classes d'actifs ; les levées provenant de clients privés représentent ainsi 29% de la collecte nette en 2023.

Les déploiements ont donc atteint 5,9 MdsE en 2023, grâce à la plateforme multi-locale du Groupe et une attention particulière portée à la sélectivité des actifs, les mégatendances à long terme et la capacité à offrir de la protection à la baisse.

Le bilan est robuste et constitue un accélérateur de croissance avec un portefeuille d'investissements granulaire et diversifié de 3,9 MdsE, générant un alignement d'intérêts fort et des rendements attractifs.

Tikehau Capital publiera ses résultats annuels 2023 le 6 mars 2024 avant l'ouverture de la Bourse de Paris.