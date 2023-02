Tikehau Capital : succès de l'introduction en bourse d'EuroGroup Laminations

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs annonce le succès de l'introduction en bourse de sa participation EuroGroup Laminations S.p.A. leader mondial de la conception, de la production et de la distribution de stators et rotors, pièces essentielles aux moteurs et aux générateurs électriques.

Les actions sont cotées sur Euronext Milan et négociées sous le symbole EGLA. Le prix de 5,5 euros par action implique une capitalisation boursière d'environ 922 millions d'euros.

L'introduction en bourse fait suite à la mise en oeuvre d'une stratégie de croissance réussie depuis l'acquisition par Tikehau Capital d'une participation de 30% dans Eurogroup Laminations en septembre 2020.

L'investissement avait été réalisé principalement par le biais de son fonds de capital-investissement T2 Energy Transition, lancé à l'initiative de TotalEnergies et Tikehau Capital en 2018, qui vise à investir dans des sociétés européennes contribuant à la transition vers une économie bas carbone. EuroGroup Laminations est un leader mondial de la conception, de la production et de la distribution des stators et rotors, pièces essentielles aux générateurs électriques, exploitées sur les différents marchés du véhicule électrique, automobile et industriel. EuroGroup est une société internationale et dispose de 12 usines stratégiquement situées dans cinq pays.

La société entretient des relations de longue date avec ses clients, équipementiers mondiaux et fournisseurs de niveau 1 de composants automobiles et est le fournisseur unique d'une grande majorité (80%) des plateformes de véhicules électriques à batterie de ses clients.

EuroGroup est donc idéalement positionnée pour tirer parti de la transition actuelle vers les véhicules électriques.

Tikehau Capital s'est associé aux familles fondatrices et à l'équipe de direction d'EuroGroup.

Le Groupe a fourni des ressources financières et stratégiques importantes pour soutenir sa croissance sur le marché de référence de la Société. Depuis l'investissement initial de Tikehau Capital, le carnet de commandes du segment Véhicule électrique et Automobile d'EuroGroup Laminations a plus que triplé, passant de 1,5 milliard d'euros à environ 5 milliards d'euros, avec un pipeline potentiel de 2,5 milliards d'euros de commandes en cours de discussion.

L'EBITDA d'EuroGroup a plus que triplé pendant cette période. L'introduction en bourse soutiendra le développement de la société et consolidera sa position de leader mondial sur le marché des véhicules électriques.