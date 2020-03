Tikehau Capital : soutenu

(Boursier.com) — Tikehau remonte de 0,4% ce mercredi à 23,60 euros, alors qu'avec 25,8 MdsE d'actifs sous gestion au 31 décembre 2019, le groupe a dépassé son objectif d'atteindre 25 MdsE d'encours à la fin de l'exercice et confirme son positionnement d'acteur majeur de la gestion d'actifs alternative en Europe. Parmi les dernières notes de brokers, à noter que Berenberg a relevé son objectif de cours à 33 euros, contre 31 euros auparavant sur le dossier.

La forte progression de +3,8 MdsE (+17%) des actifs sous gestion enregistrée en 2019 reflète d'abord une collecte nette record de +4,6 MdsE pour le Groupe, un montant supérieur de 24% au montant levé en 20181, année déjà très dynamique.

Les actifs sous gestion du Groupe à fin décembre 2019 se répartissaient entre 23,7 MdsE pour l'activité de gestion d'actifs et 2,1 MdsE pour l'activité d'investissement.

Les encours de l'activité de gestion d'actifs sont ressortis en croissance de +16% sur l'année, fruit d'une collecte particulièrement dynamique au second semestre...

Tikehau Capital a confirmé ses objectifs à horizon 2022 visant à atteindre plus de 35 MdsE d'actifs sous gestion pour le Groupe et à générer plus de 100 ME de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.