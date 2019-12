Tikehau Capital signe un accord pour l'acquisition des activités biomasse d'Acek Energias Renovables

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tikehau Capital, à travers son fonds de 'private equity' dédié à la transition énergétique, a signé un accord pour investir dans les actifs biomasse d'Acek Energias Renovables.

La transaction, représentant une valeur d'entreprise de 81 millions d'euros (en plus des compléments de prix), est le premier investissement des fonds de capital-investissement de Tikehau Capital en Espagne et vise à créer un acteur paneuropéen intégré de la bioénergie de premier plan.

Acek Energias Renovables a créé en 2009 sa division biomasse, qui est une plate-forme intégrée verticalement axée sur l'ingénierie, la construction, l'exploitation et la maintenance de centrales à biomasse (électricité, chaleur ou chaleur et électricité combinées), ainsi que la fourniture de biomasse.

La transaction comprend l'usine de biomasse de 17 MW à Garray (Soria), plusieurs contrats d'exploitation et de maintenance à long terme en Espagne et au Portugal, ainsi que son activité d'ingénierie industrielle à Puerto de Santa Maria (Cadix).

L'entreprise acquise emploie plus de 120 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 64 ME en 2018.