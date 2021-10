Tikehau Capital s'engage à dédier plus de 5 MdsE d'actifs sous gestion d'ici à 2025 pour l'urgence climatique

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, se donne pour ambition de gérer d'ici 2025 au moins 5 milliards d'euros d'encours dédiés exclusivement à la lutte contre l'urgence climatique. Tikehau Capital disposera ainsi de moyens substantiels pour investir dans des entreprises et des projets engagés dans la décarbonisation de l'économie vers un avenir plus durable. Cet engagement significatif illustre l'ambition du Groupe d'investir l'épargne mondiale et d'accélérer la transition vers une économie plus résiliente, inclusive et créatrice de valeur durable pour tous.

Depuis près de 10 ans, Tikehau Capital finance des entreprises actives dans le domaine de la transition énergétique, et a déjà engagé plus d'1,5 milliard d'euros en faveur du climat au travers de ses stratégies de gestion d'actifs notamment 'private equity', dette privée et capital markets strategies.

Ces stratégies sont classées "Article 9" au sens de l'European Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), qui est un ensemble de règles fixées par l'Union Européenne visant à rendre le profil de durabilité des fonds plus comparable et d'en améliorer la compréhension par les investisseurs. À l'avenir, les stratégies d'investissement qui permettront à Tikehau Capital de réaliser son ambition de disposer d'ici 2025 de plus 5 milliards d'euros d'encours dédiés à la lutte contre le changement climatique seront toutes classées "Article 9" au sens de la SFDR.

Dans le cadre de son engagement continu dans la lutte contre l'urgence climatique et pour soutenir son ambition, Tikehau Capital annonce également aujourd'hui le lancement de son Centre d'Action Climat, une plateforme d'innovation financière en faveur de la décarbonation, de la biodiversité, de l'agriculture et de l'alimentation durables, de l'économie circulaire ou encore de la consommation durable. Le Centre regroupera initialement plus de 30 professionnels de l'investissement, experts ESG et Senior Advisors travaillant déjà à déployer les stratégies "climat" existantes. Ce Centre sera renforcé dans les mois qui viennent par plusieurs spécialistes du climat et de la finance durable.

Le Centre d'Action Climat sera dirigé par Pierre Abadie, nommé directeur Climat du Groupe en complément de ses fonctions de co-gérant du fonds de private equity T2 Energy Transition de Tikehau Capital. Pierre travaillera en coordination avec Cécile Cabanis, directrice générale adjointe du Groupe, afin d'assurer la pleine intégration des objectifs liés au climat dans l'ambition "Impact" et "ESG" de Tikehau Capital.