Tikehau Capital s'associe à Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

(Boursier.com) — Tikehau Capital, le groupe d'investissement et de gestion alternative, annonce une levée de fonds de plus de 400 millions d'euros pour un fonds destiné à offir des solutions d'investissement sur les marchés privés européens aux clients particuliers de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, le plus grand réseau de banque privée italien.

Cette initiative s'appuie sur la plateforme d'investissement de Tikehau Capital et sur un savoir-faire reconnu afin de fournir une solution flexible capable d'extraire de la valeur au gré des cycles de marché. Le fonds apporte une solution sur mesure et multi-actifs aux particuliers fortunés à la recherche d'une exposition diversifiée aux marchés privés européens. Son périmètre d'investissement couvrira les métiers Dette privée, Private equity, Immobilier et Special opportunities.

Cette quatrième génération du fonds de la plateforme Fideuram Alternative Investments (FAI) a été souscrit par près de 3.000 investisseurs italiens via les réseaux de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking.

Gianluca La Calce, PDG de Fideuram Investimenti SGR : "Pour cette quatrième génération de la plateforme Fideuram Alternative Investments, nous avons décidé de nous associer à Tikehau Capital, leader de la gestion alternative en Europe. La qualité de notre plateforme, combinée aux capacités d'investissement rigoureuses et diversifiées de Tikehau Capital, nous permet d'offrir une solution d'investissement unique et différenciée à nos clients privés."