Tikehau Capital : retour d'AG

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Tikehau Capital s'est réunie ce jour sous la présidence du Président du Conseil de surveillance M. Christian de Labriffe et a été retransmise en direct sur le site internet de la Société, où elle sera également disponible en rediffusion.

Le quorum s'est établi à 92,89% et toutes les résolutions proposées par la Gérance portant sur le projet de simplification de l'organisation du Groupe annoncé le 20 mai 20211 ont été approuvées à près de 100%.

Lors de cette Assemblée générale, ont notamment été approuvées les résolutions portant sur :

la réduction significative du dividende préciputaire et la nomination d'un nouvel associé commandité ;

la fusion par voie d'absorption de la société Tikehau Capital General Partner par Tikehau Capital ;

l'apport partiel d'actif consenti par Tikehau Capital Advisors à Tikehau Capital et permettant le transfert des fonctions corporate centrales du Groupe à Tikehau Capital ;

l'augmentation de capital de Tikehau Capital en rémunération de la fusion et de l'apport ;

la nomination de deux nouveaux Gérants et l'adoption, conformément au dispositif du say-on-pay, d'une nouvelle politique de rémunération de la Gérance d'un quantum significativement réduit par rapport à la situation antérieure.

Toutes les conditions suspensives étant satisfaites, la réorganisation opérationnelle annoncée par Tikehau Capital dans son communiqué du 20 mai 2021 est donc effective ce jour. À la suite de la réalisation des opérations de réorganisation, le nombre d'actions et de droits de vote de Tikehau Capital s'élève désormais à 175.318.3442.

Cette réorganisation, rétroactive au 1er janvier 2021, permet une amélioration significative du profil financier de Tikehau Capital et la mise en place d'une nouvelle politique de distribution visant à accroître la création de valeur pour les actionnaires.

Prochain événement

29 juillet 2021 (après bourse) : Publication des actifs sous gestion au 30 juin 2021.