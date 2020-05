Tikehau Capital : retour d'AG

Tikehau Capital : retour d'AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale des actionnaires de Tikehau Capital s'est réunie ce jour à huis clos sous la présidence du Président du Conseil de surveillance M. Christian de Labriffe et a été retransmise en intégralité et en direct sur le site web de la société, où elle sera également disponible en replay.

Le quorum s'est établi à 91,16%.

Toutes les résolutions proposées par la Gérance ont été approuvées, notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2019 et sur la distribution d'un dividende de 0,50 euro par action.

Cette réunion de l'Assemblée générale a été l'occasion pour la Gérance de faire un point sur les activités et les résultats de Tikehau Capital pour l'exercice 2019, qui a été marqué par une collecte nette record, une profitabilité en forte hausse et le renforcement du bilan du Groupe.

Elle a également été l'occasion d'évoquer les perspectives du Groupe et les actions entreprises dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et de ses conséquences.

Ont également été évoqués le projet d'acquisition aux Etats-Unis de Star America Infrastructure Partners une société de gestion spécialisée dans les infrastructures, ainsi que la mise en oeuvre de la politique ESG du Groupe reconnue par plusieurs agences de notation extra-financière, notamment Sustainalytics qui a placé Tikehau Capital en 2ème position sur un total de 246 gestionnaires d'actifs et dépositaires analysés.