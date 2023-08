Tikehau Capital renforce son organisation en procédant à des nominations clés au sein de son équipe de direction

(Boursier.com) — Tikehau Capital, gestionnaire d'actifs alternatifs, annonce plusieurs nominations stratégiques au sein de son équipe de direction renforçant son organisation managériale.

Henri Marcoux, Directeur Général Adjoint de Tikehau Capital, assumera également les fonctions de Président de Tikehau IM, principale société de gestion d'actifs du Groupe. A ce titre, il remplace Bruno de Pampelonne qui est nommé Président exécutif de Tikehau Capital en Asie et conseiller spécial auprès co-fondateurs du Groupe.

Henri Marcoux a rejoint Tikehau Capital en 2016. Il a auparavant exercé les fonctions de Directeur administratif et financier, membre du Comité Exécutif du Groupe et membre des Comités Stratégiques des filiales au sein du Groupe EPI.

Bruno de Pampelonne a rejoint Tikehau Capital en 2006. Auparavant, il était Directeur de Merrill Lynch France.

Frédéric Giovansili, Directeur Général Adjoint de Tikehau IM, est également nommé Directeur Général Adjoint de Tikehau Capital. A ce titre, Frédéric Giovansili supervisera le développement de la franchise à l'international et de l'offre clients, et pilotera la couverture mondiale des clients du Groupe.

Frédéric Giovansili a rejoint Tikehau Capital en 2019. Entre 2017 et 2019, il était Responsable de l'activité vente des marchés de capitaux et financements structurés pour l'Europe de l'Ouest et du Nord chez Nomura. Précédemment, il était Responsable des marchés de capitaux en France, Belgique et Luxembourg, chez Citi.

Maxime Laurent-Bellue, actuellement Responsable de l'équipe Tactical Strategies, est également nommé Responsable de l'activité Crédit Structuré de Tikehau Capital.

Maxime Laurent-Bellue a rejoint Tikehau Capital en 2007.

Depuis 2008, il a contribué à la mise en place et au développement de la franchise de Dette Privé du Groupe et a participé aux opérations d'investissement ainsi qu'à la levée de fonds et aux lancements de nouvelles stratégies sur différents segments notamment ceux des situations spéciales, du direct lending et des leveraged loans.

Vincent Picot est nommé Directeur financier du Groupe.

Vincent Picot a rejoint Tikehau Capital en 2018 en tant que Responsable du contrôle financier du groupe, après 11 ans passés chez Deloitte. Depuis décembre 2020, il exerçait les fonctions de Directeur financier de Tikehau IM et de Directeur adjoint Investment Specialist Group depuis janvier 2023.

Guillaume Belnat est nommé Directeur financier adjoint du Groupe.

Guillaume Belnat a rejoint Tikehau Capital en octobre 2013 au sein de l'équipe Private Equity. Depuis décembre 2016, il occupait le poste de Responsable de la trésorerie du Groupe et des financements et des opérations de marché.

Louis Igonet prend la responsabilité de la Direction de la stratégie, des fusions acquisitions et des relations investisseurs, nouvellement créée, en plus de ses fonctions actuelles de Responsable des relations investisseurs. Louis Igonet a rejoint Tikehau Capital en 2018. Auparavant, il a exercé différentes fonctions en tant que responsable des relations investisseurs et professionnel des fusions et acquisitions au sein de divers secteurs et industries.