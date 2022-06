Tikehau Capital : rapproche son SPAC Pegasus Entrepreneurs avec FL Entertainment

(Boursier.com) — Tikehau Capital a annoncé l'approbation du rapprochement de Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe (Pegasus Entrepreneurs), le SPAC dont le Groupe est sponsor et qui cible des entreprises européennes entrepreneuriales en forte croissance, avec FL Topco B.V. Ce rapprochement a été approuvé dans toutes ses modalités lors l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Pegasus Entrepreneurs qui s'est tenue ce 23 juin.

Après la réalisation du rapprochement, FL Entertainment N.V (FLE), leader mondial de la production de contenus indépendants et plateforme de paris sportifs en ligne qui connaît la croissance la plus rapide en Europe, sera coté sur Euronext Amsterdam.

Le premier jour de cotation est prévu pour le 1er juillet 2022.

FL Entertainment et Pegasus Entrepreneurs ont levé plus de 645 millions d'euros dans le cadre de cette transaction : 250 ME auprès de l'actionnaire de contrôle de FLE, environ 230 ME au travers d'un Private Investment in Public Equity (PIPE), environ 116 ME apportés par le SPAC, et 50 ME auprès des sponsors de Pegasus Entrepreneurs, Financière Agache et Tikehau Capital, dans le cadre de leur engagement inconditionnel d'acquisition à terme.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer la réalisation de ce rapprochement quelques mois seulement après l'introduction en bourse réussie du SPAC Pegasus Entrepreneurs dirigé par Pierre Cuilleret, et ce malgré des conditions de marché difficiles. Ce succès reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance de FL Entertainment et dans ses partenaires financiers Financière Agache et Tikehau Capital. Accélérer la croissance des projets entrepreneuriaux est au coeur de l'ADN de Tikehau Capital, et nous sommes convaincus que FL Entertainment a un avenir prometteur et une belle histoire de création de valeur en tant que société cotée".