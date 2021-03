Tikehau Capital : propose une distribution de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2020, stable

(Boursier.com) — Tikehau Capital publie des actifs sous gestion qui grimpent à 28,5 MdsE (+10,5% sur un an), dont 27,4 MdsE pour l'activité de gestion d'actifs (+15,7%). La collecte nette ressort à 4,2 MdsE pour l'activité de gestion d'actifs en 2020, dépassant les 4 MdsE pour la troisième année consécutive. Les revenus de l'activité de gestion d'actifs sont de 204,8 ME en 2020, dont 198,6 ME de commissions de gestion, en croissance de +19,4%, avec un taux de commissionnement moyen maintenu à un niveau élevé à 0,92%.

Le résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs s'inscrit à 76,4 ME, en croissance de 30,7%, avec un taux de marge opérationnelle de 37,3%, en progression de +3,9 points sur l'année. Les revenus réalisés du portefeuille sont de 133,9 ME, en progression de +28,6% sur l'année, reflétant la qualité des actifs en portefeuille, qu'il s'agisse d'investissements détenus en direct ou d'investissements dans les fonds de Tikehau Capital.

Le résultat net part du groupe s'inscrit à -206,6 ME sur l'année, dont un résultat net positif de 34,3 ME au second semestre. Il tient compte des coûts liés aux instruments dérivés mis en place par le groupe au cours de l'année 2020, dans le cadre de sa politique de gestion des risques face à un contexte de marché inédit. Hors impact de ces instruments dérivés1, le résultat net part du Groupe s'élève à 13 ME sur l'année, et 129,7 ME au second semestre.

Structure financière

Le bilan reste robuste, fort de 2,8 MdsE de fonds propres et d'un portefeuille d'investissements de 2,4 MdsE dont 1,6 MdE, soit plus de 65%, investis dans les fonds gérés par le Groupe Le groupe propose une distribution de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2020, stable, et confirme des objectifs à horizon 2022 consistant à atteindre des actifs sous gestion supérieurs à 35 MdsE et des Fee-Related Earnings supérieurs à 100 ME.

"L'année 2020 a démontré à nouveau la pertinence du modèle de développement de Tikehau Capital dans la gestion d'actifs alternative. Porté par une dynamique commerciale solide, le groupe a montré sa capacité à continuer de faire croître cette activité à un rythme soutenu, tout en améliorant significativement sa profitabilité et en maintenant prudence et discipline dans le déploiement de ses fonds et l'allocation de son capital" conclut le groupe.