Tikehau Capital prend 25% du capital de MINT

(Boursier.com) — Tikehau Capital acquiert une participation de 25% dans MINT, une société "MADTech" ("Marketing, Advertising, Technology") en croissance rapide fournissant aux annonceurs un outil qui automatise les processus de planification et d'achat de la publicité. Andrea Pezzi, fondateur et CEO, conservera le contrôle de MINT et s'appuiera sur l'expertise de Tikehau Capital pour accélérer et renforcer son plan de développement en Europe. Fondée en 2014, MINT compte 160 employés et dispose de bureaux à Londres et São Paulo. Son siège est à Milan. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

La société a connu une forte croissance avec un taux de croissance annuel composé de 40% au cours des 5 dernières années. Acteur majeur parmi les MADTech, MINT a développé des relations solides avec un grand nombre de clients italiens et internationaux de premier ordre. MINT compte parmi les opérateurs les plus dynamiques et innovants du secteur de l'automatisation de la publicité numérique. L'investissement de Tikehau Capital marque une étape importante dans le plan de croissance de MINT, qui cherche à accroitre sa présence et sa base de clients en Europe, notamment en France, où la société envisage d'ouvrir un bureau dans les prochains mois et d'y nommer un directeur général, et à accélérer le développement de son logiciel.

Il s'agit de la cinquième opération de capital-investissement réalisée par Tikehau Capital sur le marché italien, après les investissements dans DoveVivo, Assiteca, Euro Group et Ecopol. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de private equity du Groupe centrée sur l'accompagnement de la croissance au niveau national et international, de sociétés entrepreneuriales. Dans le cadre de cette transaction, Roberto Quagliuolo rejoindra le conseil d'administration de MINT aux côtés de Luca Bucelli, responsable de Tikehau Capital en Italie.