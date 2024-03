Tikehau Capital : peu de réactions aux comptes

(Boursier.com) — Tikehau recule de 0,5% à 21,60 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé un niveau record de collecte nette à 6,5 MdsE sur 2023, soit un montant supérieur de 37% à la moyenne 2017-22. Le groupe souligne la progression de 13% des encours de l'activité de gestion d'actifs sur 12 mois, qui atteint 42,8 MdsE au 31 décembre 2023, soit une croissance annuelle moyenne de 26% depuis 2016.

De solides performances ont été réalisées au travers de cessions créatrices de valeur sur l'ensemble des classes d'actifs, avec en soutien une expansion et une reconnaissance de la franchise au niveau mondial, laquelle représente 54% de la collecte nette provenant d'investisseurs internationaux.

Le groupe souligne par ailleurs la progression de 11% des encours générant des commissions de gestion et qui en génèreront à l'avenir, sécurisant ainsi des revenus additionnels à long-terme. Le Core Fee-Related Earnings (Core FRE) s'établit à 123 ME, soit une croissance de 13% sur 12 mois, représentant une marge de 39,4%.

La proposition de dividende est de 0,75 euro par action, en hausse de 7% par rapport à 2022

La contribution croissante des stratégies de Tikehau Capital aux revenus réalisés du portefeuille d'investissements est aussi à noter pour un résultat net de 177 ME (part du Groupe) en 2023, dont 105 ME au second semestre 2023 (soit une croissance de 144% comparé au second semestre 2022). La proposition de dividende est de 0,75 euro par action, en hausse de 7% par rapport à 2022.

Cotation...

Tikehau Capital se dit ainsi "idéalement positionné pour poursuivre sa trajectoire de croissance" :

*Un bilan solide et accélérateur de croissance, avec 3,1 MdsE investis dans les stratégies de Tikehau Capital;

*Un pipeline de collecte prometteur sur l'ensemble des classes d'actifs;

*Confirmation des objectifs pour 2026, avec pour objectif additionnel d'atteindre environ 500 ME de résultat net, part du Groupe.

Parmi les derniers avis de brokers, la SG conserve Tikehau Capital avec un objectif de cours ajusté de 25 à 23,50 euros.