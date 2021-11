Tikehau Capital : peu de mouvement...

(Boursier.com) — Tikehau Capital est stable ce mercredi, sur les 25 euros en bourse de Paris. Le groupe dit viser au moins 33 MdsE d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021 et compte générer plus de 100 ME de Fee-Related Earnings (FRE) en 2022. Parmi les derniers avis de brokers, Citi a revu son cours cible de 34 à 35 euros sur le dossier. Tikehau Capital a confirmé ses objectifs pour 2021 et 2022 et reste particulièrement bien placé pour assurer une croissance durable et rentable à long terme.

Au cours du 3ème trimestre 2021, Tikehau Capital a accéléré le rythme d'investissement au sein de ses fonds fermés, tout en maintenant un niveau élevé de sélectivité et de discipline. Le groupe continue sur la lancée positive de son 1er semestre, affichant un rythme solide de collecte nette sur la période...