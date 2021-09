Tikehau Capital : petite hausse après un solide semestre

(Boursier.com) — Tikehau Capital avance de 1,1% à 24,75 euros au lendemain de la présentation de solides comptes semestriels. Le groupe a enregistré une collecte nette record sur les douze derniers mois avec 5,5 MdsE levés depuis le 30 juin 2020 pour l'activité de gestion d'actifs, dont 2,4 MdsE au cours du premier semestre 2021. Les actifs sous gestion ont progressé de 20% au cours des 12 derniers mois pour atteindre 30,9 MdsE, portée par une augmentation de 23% des encours pour l'activité de gestion d'actifs, qui atteignent 29,4 MdsE. Le résultat net part du Groupe a atteint 176,1 ME, en amélioration significative sur un an.

Tikehau Capital se dit en ordre de marche pour dépasser les 35 MdsE d'actifs sous gestion et 100 ME de Fee-Related Earnings d'ici 2022, conformément à ses objectifs organiques.

Après un premier semestre record, un dry powder à 6,4 MdsE et le choc le plus violent de l'épidémie passé, Oddo BHF maintient son avis 'surperformer' et sa cible de 32 euros. Les récentes IPO (Bridgepoint) ou à venir (Antin) seront autant de marqueurs complémentaires pour benchmarker au sein d'un secteur qui prend de plus en plus d'importance en bourse, et ainsi faire ressortir ce que le courtier juge comme une sous-valorisation du groupe.