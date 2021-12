Tikehau Capital participe au 1er investissement du fonds Obligations Relance à hauteur de 17 ME pour Trèves

(Boursier.com) — Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs, annonce sa participation à l'investissement du fonds Obligations Relance pour un montant de 17 millions d'euros dans le cadre d'un investissement global de près de 40 millions d'euros dans l'équipementier automobile français Trèves, spécialiste de l'intérieur du véhicule et de son environnement acoustique.

Cet investissement a pour objectif d'apporter à l'équipementier Trèves et à sa nouvelle équipe de direction, les moyens nécessaires pour poursuivre le travail de réorganisation et le développement de l'entreprise, notamment au travers d'opérations de croissance externe.

Les Obligations Relance sont un outil de financement long terme des entreprises qui vise à renforcer leur bilan pour leur permettre de continuer à investir dans des projets de développement et de transformation et à accélérer leur investissement dans la transition écologique.

Le dispositif s'adresse à des entreprises de tout secteur. Les Obligations Relance sont assimilables à des quasi-fonds propres, et seront remboursées à leur terme de huit ans. Le taux d'intérêt des obligations est compris entre 5 et 7%.

L'atteinte d'objectifs de type ESG et l'augmentation des fonds propres sont des critères qui permettront aux PME-ETI de baisser leur taux d'emprunt. Dans ce cadre, ce nouveau financement pour Trèves est conditionné à l'atteinte de critères de performance ESG tels que l'utilisation de matériaux recyclés ou le caractère recyclable des produits finis.

Trèves intervient sur un marché porteur et en pleine transformation porté par le développement de véhicules de mobilité bas carbone. L'entreprise emploie 4.200 personnes et est présente dans 16 pays à travers le monde, en Europe, Amérique, Asie et Afrique.

Depuis 2013 avec la gestion des fonds de place Novo et Novi, Tikehau Capital a développé une expertise dans le financement de l'économie réelle en support de l'action publique. Le Groupe gère ainsi aujourd'hui le fonds de relance Belge (Belgian Recovery Fund) ainsi que les fonds de soutien des filières aéronautiques en France et en Espagne.