Tikehau Capital participe à l'évolution du Capital de Cetih avec son fonds T2 Energy transition

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs annonce participer à l'évolution du capital de Cetih, entreprise industrielle française indépendante, spécialisée dans les secteurs de l'enveloppe de l'habitat et de la rénovation énergétique. Le fonds energy transition de Tikehau Capital est le premier investisseur de l'opération.

A travers cette opération, le groupe Cetih fait évoluer son statut et devient une entreprise à mission. Yann Rolland, transmet la présidence du groupe à François Guérin, qui en devient le président-directeur général.

La nouvelle articulation du capital permet d'allier fonds de dotation philanthropique (35%), actionnariat salarié et direction renforcés (33%) et fonds d'investissement choisis (32%), dont les fonds T2 Energy Transition de Tikehau Capital, investisseur principal de l'opération, Ouest Croissance et le fonds Regenero géré par Quadia.

Cetih devient également entreprise à mission avec un modèle fondé sur une gouvernance collective et responsable.

Avec ce changement de statut, l'entreprise s'engage à faire vivre sa raison d'être : "S'engager pour une entreprise et un habitat harmonieux, durables et tournés vers l'humain".

Le Groupe Cetih affiche sa volonté de valoriser le savoir faire français de ses artisans qualifiés et de relocaliser la chaine de valeur solaire.