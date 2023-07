Tikehau Capital ouvre son premier bureau dans la région du Golfe

(Boursier.com) — Tikehau Capital, gestionnaire d'actifs alternatifs, annonce aujourd'hui étendre sa présence internationale avec l'ouverture de son 15ème bureau à Abu Dhabi, une première étape du développement dans la région du Golfe (CCG).

Les investisseurs internationaux cherchent de plus en plus à diversifier leurs actifs et leurs investissements. Dans ce contexte, Tikehau Capital a l'ambition de bâtir une présence locale forte au Moyen-Orient, en proposant aux investisseurs locaux, son offre et son expertise reconnues en matière de gestion d'actifs alternatifs. Tikehau Capital entend répondre ainsi à une demande croissante, stimulée par les évolutions structurelles du marché. Tikehau Capital bénéficie d'une expertise reconnue dans le financement des entreprises de taille intermédiaire (mid-cap), avec une capacité à accélérer leurs projets d'internationalisation, de transformation numérique et de transition vers un modèle plus durable.

Au cours des dernières années, Tikehau Capital a noué de solides relations avec ses clients dans les Émirats Arabes Unis. L'ouverture d'un bureau à Abu Dhabi permettra à Tikehau Capital de tirer davantage parti de l'écosystème dynamique de la région, composé d'institutions financières de premier plan, de fonds souverains, d'entreprises et d'entrepreneurs.

Pour cela, Tikehau Capital s'appuiera sur son expertise, ses ressources et son réseau mondial dans l'ensemble de ses classes d'actifs que sont la dette privée, les actifs réels, le capital-investissement et les stratégies de marchés de capitaux.

Avec une équipe dédiée présente localement, l'ouverture de ce 15ème bureau permettra également de renforcer les relations existantes de Tikehau Capital avec les principaux acteurs de la région. Ce projet s'inscrit dans la lignée de la nomination d'Hassan Karimi en tant que senior advisor de Tikehau Capital dans la région en février 2021.