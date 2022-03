Tikehau Capital : objectifs ciblés

(Boursier.com) — Tikehau Capital grimpe de 0,5% à 24,50 euros dans la foulée de son deuxième 'Capital Markets Day' à Londres, au cours duquel ses fondateurs et son équipe de direction ont détaillé la prochaine phase de croissance du groupe...

Fort d'un bilan solide et d'une culture d'entreprise unique, Tikehau Capital entend accélérer de manière significative sa croissance et ses résultats, avec les ambitions suivantes :

Atteindre plus de 65 MdsE d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs d'ici 2026, soit le double des encours au 31 décembre 2021.

Générer plus de 250 ME de FRE (Fee-Related Earnings) d'ici 2026, soit x2,6 par rapport au niveau de 2021.

Atteindre un rendement sur fonds propres de l'ordre de 15 (mid-teens) d'ici 2026.

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a ajusté sa cible de 33 à 34 euros en restant à l'achat.