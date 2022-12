Tikehau Capital nomme Laurent-David Charbit

(Boursier.com) — Tikehau Capital, le gestionnaire d'actifs alternatifs, annonce aujourd'hui la nomination de Laurent-David Charbit en tant que co-responsable de sa stratégie de capital investissement dédiée à l'agriculture régénératrice.

Basé à Londres, Laurent-David a développé un réseau au sein du marché des biens de grande consommation, avec un accès direct à ses clients et son écosystème. Il a notamment travaillé 12 années chez Unilever et dispose également d'une grande expérience en termes d'origination de transactions.

Au sein d'Unilever, Laurent-David Charbit a occupé différents postes en Suisse, à Singapour, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, notamment celui de Directeur des Achats dans la division Packaging, de Vice-Président de l'approvisionnement durable Commodities & Ingredients and Procurement Excellence et, plus récemment, de Vice-Président Climat et Développement Durable pour le Groupe. Laurent-David Charbit a débuté sa carrière dans la gestion de la 'supply chain' chez Michelin à Hong Kong et aux Etats-Unis, avant de rejoindre McKinsey. Il a également dirigé la 'supply chain' et les achats d'Albéa, un fournisseur leader dans les emballages dans le secteur de la beauté.

Lancée en mai 2022 en partenariat avec Unilever et AXA, la stratégie à impact dédiée à l'agriculture régénératrice de Tikehau Capital a pour objectif de lever plus d'un milliard d'euros pour accélérer la transition vers l'agriculture régénératrice. La nomination de Laurent-David Charbit souligne la volonté de Tikehau Capital de renforcer cette stratégie ainsi que, plus largement, sa plateforme d'impact de 'private equity'.