Tikehau Capital : nomination

Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, annonce aujourd'hui la nomination de Neil Parekh en tant que responsable de l'Asie, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Parekh, qui sera basé à Singapour, sera chargé d'accélérer le développement de l'activité de Tikehau Capital en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, aux côtés de l'équipe de direction existante en Asie. Neil rejoindra Tikehau Capital en tant qu'associé à la fin du second trimestre. Il était précédemment directeur général Asie au sein de National Australia Bank. Il dispose de plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe.

Avec l'appui de partenaires et actionnaires de premier plan, Tikehau Capital a, depuis plusieurs années, créé et développé sa présence et son réseau en Asie. Le Groupe y a ainsi connu une croissance rapide depuis l'ouverture de son bureau à Singapour en 2014, suivie par l'ouverture de bureaux à Séoul en 2017 et à Tokyo en 2019.

Bruno de Pampelonne, Président de Tikehau Investment Management, a déclaré : "Nous sommes très heureux que Neil rejoigne notre équipe. Au cours de ses 30 dernières années de carrière au sein de l'industrie financière, Neil s'est imposé comme un expert reconnu du secteur financier, plus particulièrement dans la région Asie-Pacifique. Sa connaissance de la région ainsi que l'étendue de son réseau représentent une valeur ajoutée significative pour le développement de Tikehau Capital en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et contribueront à renforcer encore plus notre empreinte dans la région".