Tikehau Capital : Mecachrome et WeAre Group annoncent être en négociations exclusives

(Boursier.com) — Mecachrome , acteur français de référence dans la conception, l'usinage, les sousensembles et les ensembles de haute précision, destinés aux domaines de l'aéronautique, de l'automobile, de la défense et de l'énergie, et WeAre, groupe industriel majeur dans la mécanique de précision pour les secteurs aéronautique et défense, annoncent aujourd'hui être en négociations exclusives en vue de mettre en oeuvre un projet structurant et ambitieux pour la filière aéronautique. Ce projet de rapprochement répond à une vision stratégique partagée, à une logique industrielle forte et ouvre d'importantes synergies technologiques, géographiques et commerciales.

Depuis plus de 80 ans, Mecachrome a développé des savoir-faire industriels d'excellence dans les domaines de l'aéronautique, de la défense et de l'automobile. Avec le soutien de ses actionnaires, parmi lesquels Tikehau Ace Capital et Bpifrance, l'entreprise s'est forgée une réputation internationale d'intégrateur de premier rang auprès de ses clients.

Dès 2008, la famille Farella a su, avec le soutien de Tikehau Ace Capital, saisir des opportunités de rapprochement pour aboutir en 2016 à la constitution d'un acteur international totalement intégré. C'est ainsi que le Groupe WeAre, reconnu pour son savoir-faire et son excellence opérationnelle, est aujourd'hui constitué de 10 sites, en France et en Afrique du Nord, spécialisés dans les technologies de petites et moyennes dimensions (tournage, fraisage, additive, fonderie, assemblage).

L'opération envisagée donnera naissance à un nouvel acteur qui générera dès 2022 un chiffre d'affaires combiné supérieur à 450 ME et fort d'environ 3.600 collaborateurs.