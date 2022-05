Tikehau Capital : le dividende sera payé le 24 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires de Tikehau Capital s'est réunie, le 18 mai, sous la présidence du Président du Conseil de surveillance, Christian de Labriffe. Le quorum s'est établi à 93,31%.

Dividende

Toutes les résolutions proposées par la Gérance ont été approuvées, notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2021 et sur la distribution d'un dividende de 1 euros par action. Il inclut un dividende de référence de 0,60 euro et un dividende spécial de 0,40 euro.

La date de détachement a été fixée au 20 mai. Le paiement aura lieu le 24 mai.

65 MdsE d'actifs sous gestion en 2026

Cette Assemblée générale a été l'occasion pour l'équipe de direction de faire un point sur les activités et les résultats de Tikehau Capital pour l'exercice 2021 et sur les perspectives de croissance du Groupe. Ainsi, à moyen-terme, Tikehau Capital s'est fixé pour ambition d'accélérer fortement son expansion et entend :

- atteindre plus de 65 MdsE d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs d'ici 2026, soit le double des encours au 31 décembre 2021 ;

- générer plus de 250 E de FRE (Fee-Related Earnings) d'ici 2026, soit un montant 2,6 fois supérieur à celui réalisé en 2021 ;

- atteindre un rendement sur fonds propres de l'ordre de 15% ( mid-teens) d'ici 2026.

Pour atteindre ces nouveaux objectifs, annoncés au cours de son Capital Markets Day du 22 mars, Tikehau Capital s'appuiera sur les effets d'échelle issus de la croissance de ses fonds, générant ainsi un fort levier opérationnel. Le Groupe continuera aussi à tirer parti de son bilan solide, accélérateur de croissance, dont les rendements sont amenés à progresser et devenir de plus en plus prévisibles.

Le résultat détaillé des votes sera mis en ligne sur le site de la société à la rubrique : Actionnaires/ Assemblées générales/ Assemblée Générale 18 mai 2022.

L'Assemblée a été retransmise en direct sur le site internet de la société, où elle sera également disponible en rediffusion.