Tikehau Capital : lancement d'Opale Capitale

(Boursier.com) — Opale Capital est une plateforme 100% digitale créée pour faciliter l'accès à l'investissement dans le non coté aux conseillers financiers pour le compte de leurs clients privés.

Adossé à Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, Opale Capital s'adresse aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), banques privées et multi-family offices en France afin de leur permettre de proposer à leurs clients privés un accès privilégié pour investir dans des fonds d'investissement, traditionnellement réservés aux clients institutionnels.

Opale Capital répond à l'intérêt croissant des investisseurs particuliers pour les actifs privés, et a vocation à proposer différentes stratégies d'investissement dans des entreprises non cotées : capital investissement, dette privée et immobilier. L'investissement, réalisé au travers d'un nouveau Fonds constitué sous la forme d'une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français géré par la société de gestion Equitis Gestion, conseillé et distribué par Opale Capital est accessible aux Investisseurs Avertis. Le minimum d'investissement requis dans le cas général est de 100.000 euros, et est abaissé à 50.000 euros pour les clients particuliers dits professionnels.

"Les investisseurs privés aspirent à se diversifier et optimiser les rendements potentiels de leur patrimoine, et ce dans le contexte économique actuel avec des marchés toujours très volatils. Le capital investissement et toute la gamme des actifs non cotés, caractérisés par leur horizon à long terme et l'alignement d'intérêt fort des sociétés de gestion avec leurs investisseurs, représentent une alternative d'investissement intéressante à proposer par les conseillers en gestion de patrimoine. A ce titre, la sélectivité dans le choix des équipes d'investissement et des fonds sera essentielle" a déclaré Paul Moreno Blosseville, Directeur Exécutif chez Opale Capital.

La plateforme développée par Opale Capital permet d'effectuer toutes les démarches administratives (inscription, souscription) de manière digitalisée et met à disposition la documentation requise tout au long de l'investissement (reporting, appels de capitaux et distributions potentielles) sur son portail investisseur.

"Nous avons souhaité privilégier trois critères essentiels pour la plateforme d'Opale Capital : la sécurité des données, l'adaptabilité technologique et la convivialité pour l'utilisateur. Pour cela, nous avons bénéficié de l'expérience combinée de la plateforme digitale de crowdfunding immobilier Homunity, filiale de Tikehau Capital depuis 2019, et de l'expertise du groupe en matière d'actifs non cotés" explique

Clarisse Ohana, Directrice des opérations chez Opale Capital.

La sélection des fonds d'investissement est réalisée par Opale Capital qui s'appuie également sur l'expertise du groupe Tikehau Capital, acteur de référence du non coté en Europe. Le processus de sélection s'appuie sur l'analyse des performances passées des gérants, de la structure de l'équipe d'investissement et des conditions du fonds d'investissement (stratégie, conditions financières, clauses de gouvernance, etc).

Pour son lancement, Opale Capital a sélectionné en priorité deux stratégies d'investissement au capital de sociétés liées à des secteurs à fort potentiel de croissance et d'innovation : la technologie et la santé. D'ici à la fin 2022, l'offre sera élargie à d'autres stratégies en capital investissement adressant des tendances de fond à l'instar de la transition énergétique ou la cybersécurité ainsi qu'à la dette privée et l'immobilier.