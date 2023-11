Tikehau Capital lance 'Tikehau 2029'

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs, lance 'Tikehau 2029', un nouveau fonds à échéance 2029 dans le cadre de ses activités de stratégies de marchés de capitaux (Capital Markets Strategies).

'Tikehau 2029' est le sixième fonds à échéance lancé par Tikehau Capital depuis 2011.

Fondée sur une approche "Buy and Hold", la philosophie du fonds Tikehau 2029 vise à investir uniquement dans des obligations émises par des émetteurs appartenant initialement à la catégorie Investment Grade. Le fonds investira principalement dans des obligations à maturité 2029.

A la date de fin de vie du fonds, les obligations en portefeuilles auront une maturité résiduelle d'au plus 6 mois (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipé au gré du fonds). Tikehau 2029 restera par ailleurs ouvert aux souscriptions et rachats sur la totalité de sa durée de vie.