Tikehau Capital lance 'Tikehau 2025', un nouveau fonds à échéance à dominante 'Investment Grade'

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs, lance un nouveau fonds à échéance à dominante Investment Grade et suivant une approche 'buy and hold' dans le cadre de ses activités de stratégies de marchés de capitaux (Capital Markets Strategies). La période de commercialisation du fonds s'étend jusqu'au 1er janvier 2023.

Dans un contexte macroéconomique marqué par l'inflation, la hausse des taux et un risque de récession grandissant, cette nouvelle stratégie datée vise à offrir aux investisseurs de la visibilité sur le rendement potentiel à horizon 2025.

Fondée sur une approche 'buy and hold', la philosophie du fonds Tikehau 2025 est d'investir principalement dans des obligations Investment Grade arrivant à échéance d'ici à décembre 2025 ou avant. Après plusieurs années de rendements faibles voire négatifs, les émissions Investment Grade affichent à nouveau des rendements positifs et présentent, d'après nos analyses, un profil résilient dans un contexte de récession potentielle.

Dans le cadre d'une échéance à 2025, le fonds pourra se diversifier, notamment en accédant à des obligations à haut rendement (à hauteur de 50% maximum) ainsi qu'à des subordonnées financières (à hauteur de 30% maximum), deux expertises historiques des équipes Capital Markets Strategies de Tikehau Capital.

En outre, Tikehau 2025 pourra également accéder à des obligations avec une maturité résiduelle d'un maximum de 6 mois au 31 décembre 2025, et susceptibles d'être remboursées avant.