Tikehau Capital lance son premier fonds européen d'investissement à long terme

Tikehau Capital lance son premier fonds européen d'investissement à long terme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, annonce aujourd'hui le lancement de son premier fonds d'investissement européen à long terme (" ELTIF - European Long-Term Investment Fund") destiné à la clientèle privée de Banca March en Espagne.

Spécialisée dans la banque privée, Banca March est la seule banque espagnole avec un actionnariat 100% familial, un siècle d'expérience dans l'investissement dans l'économie réelle, et plus de 10 ans de co-investissement dans des projets liés à l'économie réelle aux côtés de ses clients.

Ce fonds ELTIF consacré à la transition énergétique sera destiné à l'ensemble de la clientèle de Banca March, lui offrant un accès à des solutions d'investissement en private equity axées sur cette thématique. Il répliquera ainsi le fonds dédié à la transition énergétique de Tikehau Capital (créé en 2018 avec Total SA) dont la stratégie différenciante vise à offrir des rendements élevés tout en accélérant la transition vers une économie bas carbone.

Le label européen ELTIF a été créé en 2015 à l'initiative des autorités européennes et s'applique aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) avec l'objectif d'offrir des solutions de financement à long terme dans l'économie réelle. Ce fonds ELTIF qui vient compléter l'offre de Tikehau Capital, est destiné aux investisseurs institutionnels et privés européens, et plus particulièrement aux épargnants, souhaitant investir dans des actifs à très long terme, parmi lesquels des actifs non cotés, comme le private equity.

Cette initiative fait suite à une analyse approfondie réalisée par Banca March et reflète sa volonté de mener ce nouveau projet de co-investissement aux côtés de ses clients. Elle constitue la deuxième initiative de Tikehau Capital visant à répondre aux besoins des investisseurs privés. Tikehau Capital mène en effet depuis fin 2019 un partenariat réussi avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, première banque privée d'Italie.