Tikehau Capital lance le nouveau millésime de sa stratégie de private equity dédiée à l'aéronautique

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs, annonce le lancement du nouveau millésime de sa stratégie de private equity dédiée à l'aéronautique. Cette initiative est menée en collaboration avec Bpifrance, les quatre grands donneurs d'ordre de l'industrie aéronautique européenne, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales, ainsi que le groupe Crédit Agricole.

Cette stratégie vise à atteindre 800 millions d'euros d'actifs sous gestion avec un premier closing d'environ 400 millions d'euros à finaliser d'ici à la fin du premier trimestre 2024. Créé en 2020 en réponse à la crise du COVID-19, le premier millésime de cette stratégie a joué un rôle central dans la revitalisation de l'industrie aéronautique au cours des trois dernières années.

Le prochain millésime s'appuie sur la dynamique positive de son prédécesseur et s'aligne sur la reprise de l'industrie. Le trafic aérien mondial a en effet dépassé les niveaux d'avant la pandémie en 2023, témoignant d'une résurgence forte du secteur. L'industrie aéronautique française est reconnue comme un leader mondial. Elle joue un rôle crucial dans la balance commerciale du pays et constitue également une source majeure d'emplois en France.

Ce deuxième millésime se concentrera sur le soutien de la croissance, de la modernisation, de la transmission et des investissements stratégiques des PME et des PMI de l'industrie aéronautique. Tikehau Capital entend accompagner les changements significatifs de l'industrie, et notamment jouer un rôle particulier dans la transition vers des pratiques durables et décarbonées.

"Tikehau Capital poursuit son engagement dans l'accompagnement des changements du secteur aéronautique et entend contribuer à son succès surlong terme ainsi qu'à sa transition environnementale. Relever efficacement le double défi de l'industrie implique de répondre à une augmentation de la production dans le contexte de la reprise mondiale, tout en favorisant la décarbonisation. En collaboration avec les acteurs de l'industrie, Tikehau Capital a l'ambition de promouvoir la résilience et l'innovation, conformément à l'objectif prioritaire de l'industrie aéronautique français" a déclaré Marwan Lahoud, Président du Private Equity de

Tikehau Capital.