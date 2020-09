Tikehau Capital : la démarche ESG reconnue par Vigeo Eiris

Tikehau Capital : la démarche ESG reconnue par Vigeo Eiris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, s'est vu attribuer pour la première fois par Vigeo Eiris une note globale de 66/100 ainsi que la meilleure note de 71/100 pour sa Gouvernance. Ces scores, alloués par l'une des principales agences mondiales de notation extrafinancière, placent Tikehau Capital parmi les meilleurs acteurs de son secteur en Europe et soulignent la priorité accordée par la société à sa stratégie ESG dans ses investissements et son fonctionnement.

Tikehau Capital a obtenu pour la première fois une notation par Vigeo Eiris, fournisseur mondial de solutions ESG, qui a analysé six domaines au sein du Groupe selon des normes internationales : Environnement, Engagement sociétal, Comportement commercial, Droits humains, Gouvernement d'entreprise et Ressources humaines. Tikehau Capital a obtenu la note globale de 66/100 ainsi que la meilleure note de 71/100 récompensant ses pratiques en termes de Gouvernance.

Ces notes placent la société parmi les meilleures entreprises de son domaine en Europe. Par ailleurs, Tikehau Capital a reçu la notation A+ par les UN PRI (Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies).

Pour la deuxième année consécutive, Tikehau Capital a reçu la note A+ pour le module Stratégie et Gouvernance récompensant sa stratégie ESG et d'investissement responsable. L'activité de dette privée de Tikehau Capital a par ailleurs obtenu pour la première fois une note A+ pour le module correspondant. Enfin, en mai 2020, Tikehau Capital avait été classé no2 de sa catégorie sur 246 gestionnaires et dépositaires d'actifs par l'agence de notation extra-financière Sustainalytics.

Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital a déclaré : "Depuis notre création en 2004, la conduite de projets durables est cruciale pour la croissance et la profitabilité de Tikehau Capital à long terme. Nous tenons à ce que l'analyse ESG soit complètement intégrée à l'analyse fondamentale des opportunités d'investissement et de fait assurée par nos équipes d'investissement. Nous sommes fiers que notre approche ESG soit reconnue par Vigeo Eiris, et ce sur l'ensemble de nos processus d'investissement et de nos opérations."