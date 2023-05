Tikehau Capital : l'AG approuve la distribution d'un dividende de 0,70 euro par action

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires de Tikehau Capital s'est réunie ce jour sous la présidence du Président du Conseil de surveillance M. Christian de Labriffe et a été retransmise en direct sur le site internet de la société, où elle sera également disponible en rediffusion.

Le quorum s'est établi à 92,90%.

Toutes les résolutions proposées par la Gérance ont été approuvées, notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2022 et sur la distribution d'un dividende de 0,70 euro par action, ce qui représente une hausse de 17% par rapport au dividende de référence de 0,60 euro distribué au titre de l'exercice 2021. La mise en paiement de ce dividende aura lieu à compter du 22 mai 2023.

Cette réunion de l'Assemblée générale a été l'occasion pour la Gérance de faire un point sur les activités et les résultats de Tikehau Capital au cours de l'exercice 2022 et sur les perspectives de croissance du Groupe.

Le modèle économique de Tikehau Capital a démontré, une fois encore en 2022, sa résilience dans un environnement difficile. Au cours de cet exercice, le Groupe a exécuté son plan stratégique et fait progresser significativement ses actifs sous gestion, tout en créant de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Tikehau Capital est bien positionné pour poursuivre son expansion et son développement dans un environnement de marché complexe et en profonde mutation.

Fort de ses équipes expérimentées, de son bilan accélérateur de croissance et de la solidité de son modèle opérationnel, le Groupe considère être en bonne voie pour atteindre ses objectifs à horizon 2026, à savoir :

- atteindre plus de 65 mdsEUR d'actifs sous gestion et plus de 250 ME de Fee-Related Earnings pour son activité de gestion d'actifs, et

- porter le rendement de ses fonds propres à un niveau proche de 15%.