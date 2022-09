Tikehau Capital : investissement de 30 M$ dans Probe Test Solutions Ltd

(Boursier.com) — Tikehau Capital, gestionnaire mondial d'actifs alternatifs, annonce l'acquisition d'une participation minoritaire dans Probe Test Solution Limited (PTSL), un fabricant de cartes sondes pour semi-conducteurs, leader de son marché. Cet investissement à hauteur de 30 millions de dollars, réalisé par Tikehau Capital via sa stratégie dédiée de capital-croissance paneuropéenne à impact, soutiendra l'entreprise dans sa prochaine étape de croissance et de développement.

Probe Test Solutions Limited conçoit et fabrique des cartes sondes. Fondée en 2009 et basée à Glasgow, en Écosse, l'entreprise est implantée en Europe, aux États-Unis et en Asie. PTSL est l'un des fournisseurs d'équipements de test automatisés connaissant la croissance la plus rapide du secteur, avec une offre de produits innovante, une équipe technique expérimentée et une clientèle diversifiée dans le monde entier.