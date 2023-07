Tikehau Capital franchit une nouvelle étape et dépasse 40 MdsE d'encours

(Boursier.com) — Tikehau annonce un encours pour l'activité de gestion d'actifs dépassant les 40 MdsE, pour atteindre 40,5 MdsE au 30 juin 2023, en progression de 14% par rapport au 30 juin 2022.

Le niveau record de collecte nette est atteint pour un 1er semestre avec 3,3 MdsE levés, dans un marché pourtant peu porteur.

Les revenus réalisés du portefeuille sont en progression de 4%, portés par la contribution croissante des fonds Tikehau Capital.

Avec 72 ME de résultat net, part du Groupe, au premier semestre 2023, Tikehau Capital est bien positionné pour traverser avec succès la période actuelle. Le bilan est solide et accélérateur de croissance, avec 3,1 MdsE de fonds propres et 1,1 MdE de ressources financières à court-terme.

Le groupe confirme ses objectifs pour 2026.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré : "Au cours des six premiers mois de 2023, Tikehau Capital a continué de générer de solides performances, en dépit d'un contexte toujours plus complexe et volatile. Le franchissement de la barre des 40 milliards d'euros d'encours à fin juin 2023 est un véritable accomplissement. Ce montant représente 4 fois les encours que nous gérions lors de notre introduction en bourse il y a cinq ans et sans commune mesure comparé aux 4 millions d'euros gérés lors de la création du Groupe. Néanmoins, cette performance peut s'apprécier comme n'étant qu'une simple étape dans notre aventure entrepreneuriale, qui a vocation à se poursuivre. Nous récoltons les bénéfices de notre plateforme multi-locale qui ne cesse de s'étendre. Nous servons des clients-investisseurs du monde entier et nouons chaque jour de nouvelles relations avec de nouveaux clients, comme en témoigne notre collecte nette record pour un premier semestre. L'étendue de nos solutions d'investissement et notre approche unique en termes d'alignement d'intérêts nous permettent d'être idéalement positionnés face à des clients à la recherche de performance résiliente et à long-terme, dans un marché de plus en plus exigeant.

Grâce à notre esprit de résilience, nos équipes expérimentées et alignées ainsi que notre bilan accélérateur de croissance, nous sommes prêts à naviguer à travers les marchés instables, à saisir de nouvelles opportunités et à continuer à créer de la valeur pour nos parties prenantes".