Tikehau Capital et la Caisse des Dépôts annoncent être en négociations exclusives en vue de l'ouverture du capital d'Egis

(Boursier.com) — La Caisse des Dépôts annonce avoir reçu une offre ferme de Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, pour l'acquisition d'une participation de 42% dans sa filiale Egis, spécialiste de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité.

Egis crée et exploite des infrastructures et bâtiments intelligents à même de répondre à l'urgence climatique et aux grands défis de notre temps, en permettant un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.

A l'issue de l'opération envisagée, Tikehau Capital, par le biais de son fonds[1] dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition, détiendrait 40% à 44% du capital d'Egis, la Caisse des Dépôts en conserverait 34% aux côtés des cadres partenaires et des salariés qui détiendraient entre 22 et 26%[2] du capital d'Egis.

Tikehau Capital a lancé le fonds T2 Energy Transition en 2018, qui a pour vocation d'accélérer la croissance des entreprises européennes contribuant à la transition vers une économie bas carbone. Le fonds a annoncé en début d'année la finalisation de sa levée de fonds pour un montant de plus d'un milliard d'euros. Il a déjà réalisé huit investissements dans des entreprises actives dans les secteurs de la production d'énergies propres, de la mobilité bas carbone ou encore de l'amélioration de l'efficacité énergétique.

L'arrivée de Tikehau Capital représenterait une étape majeure pour la réalisation du plan stratégique d'Egis, prioritairement axé vers le grand international, et visant, avec un doublement du chiffre d'affaires à horizon 5 ans, à positionner le groupe dans le top 10 mondial de l'ingénierie. Tikehau Capital entend soutenir Egis dans son ambition de devenir un acteur de référence des infrastructures intelligentes et durables au service de la lutte contre le changement climatique et de l'amélioration du cadre de vie des populations.

L'opération envisagée interviendrait à l'issue d'un processus ouvert qui a permis de sélectionner Tikehau Capital, en particulier au regard de :

-son adhésion à la stratégie de développement et au modèle d'acteur indépendant porté par Egis dans ses activités d'ingénierie comme d'exploitation-maintenance ;

-sa capacité à accompagner dans la durée, financièrement et opérationnellement, la croissance d'Egis ;

-sa compatibilité avec les valeurs et les objectifs de la Caisse des Dépôts ; et

-son attachement au maintien d'un actionnariat salarié significatif.

La Caisse des Dépôts a assuré un rôle déterminant dans la création et le développement du groupe Egis, premier ingénieriste français. Elle continuera pour sa part d'accompagner dans la durée Egis, aux côtés, de Tikehau Capital dans le cadre de l'opération envisagée et des cadres partenaires et salariés, avec une participation active à la gouvernance de la société.

L'acceptation de l'offre de Tikehau Capital interviendrait, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'information / consultation des instances représentatives du personnel du groupe Egis et l'opération envisagée pourrait être réalisée d'ici fin 2021, sous réserve de l'approbation des autorités administratives et réglementaires compétentes.

"L'entrée de Tikehau Capital au capital d'Egis constituerait une formidable opportunité pour notre Groupe", indique Laurent Germain, Directeur général d'Egis. "Tikehau Capital partage nos valeurs et nos convictions, particulièrement dans le cadre des actions à mener pour répondre à l'urgence climatique. L'équipe serait en mesure de nous soutenir dans notre responsabilité sociétale et de nous donner les moyens d'accélérer notre croissance, en particulier à l'international. Avec Tikehau Capital à nos côtés, notre Groupe prendrait une place de tout premier rang sur la scène mondiale. C'est un vrai partenariat que nous pourrions construire avec ce nouvel investisseur. Aligné avec notre culture d'entreprise et notre actionnariat actuel, c'est une belle histoire qui démarrerait pour le développement de notre Groupe".