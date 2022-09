Tikehau Capital et iCapital concluent un partenariat stratégique

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, et iCapital, fintech et plateforme mondiale favorisant l'accès aux investissements dans les actifs privés, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat visant à donner accès aux wealth managers à des opportunités d'investissement sur les marchés privés proposées par Tikehau Capital.

A travers ce partenariat, Tikehau Capital lancera une plateforme dédiée, reposant sur la technologie d'iCapital. Cette plateforme proposera aux wealth managers et à leurs clients privés de la région EMEA une gamme de fonds de Tikehau Capital investis dans des actifs non cotés.

Ces solutions d'investissement, habituellement destinées aux investisseurs institutionnels, seront ainsi proposées aux clients privés pour leur permettre d'investir dans différentes stratégies de Tikehau Capital. Seront ainsi accessibles au travers de cette plateforme la stratégie d'investissement value-add et à impact dans l'immobilier de Tikehau Capital ainsi que le troisième millésime de son fonds dédié aux opportunités spéciales permettant aux investisseurs de saisir les opportunités d'investissement dans un contexte de dislocation de marché.

L'investissement dans les fonds de Tikehau Capital sera également accessible via Allfunds, le plus grand réseau de distribution de fonds au monde. En juin 2021, iCapital et Allfunds avait annoncé leur partenariat stratégique visant à proposer les opportunités d'investissement d'iCapital sur les marchés privés aux clients d'Allfunds.

Alors que les investisseurs institutionnels ont depuis longtemps accès aux opportunités d'investissement sur les marchés privés, les clients privés et leurs conseillers financiers ont historiquement été confrontés à des barrières à l'entrée telles que le seuil d'investissement minimum élevé ou encore la difficulté à accéder aux gestionnaires d'actifs de premier plan.

La technologie d'iCapital automatise la souscription, assure la transparence à chaque étape du processus d'investissement et intègre la performance et le reporting des investissements dans les actifs privés au travers d'une plateforme 100% digitale.

"Nous sommes ravis de nous associer à iCapital, la plateforme leader sur le marché de l'investissement dans les actifs privés pour le secteur de la gestion d'actifs. Ce partenariat est une étape clé pour Tikehau Capital. Il nous permet d'élargir notre base de clients-investisseurs et de leur proposer des solutions dans différentes classes d'actifs", déclare Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital.

"Nous observons que les investisseurs privés sont de plus en plus en quête de sources de rendements alternatifs. Ces nouvelles solutions leur permettent de diversifier leurs investissements et nous sommes convaincus que cette tendance s'accentuera. Il est important pour Tikehau Capital d'être en capacité d'y répondre et de favoriser l'accès des wealth managers aux opportunités d'investissement offertes par les marchés privés", ajoute Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital.