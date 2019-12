Tikehau Capital et Foncière Atland cèdent un portefeuille d'actifs de 180.000 M2 à Blackstone

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, et Foncière Atland, société d'investissement immobilier cotée, annoncent avoir cédé à un fonds géré par Blackstone un portefeuille de 22 actifs industriels détenus par TRE1, un fonds géré par Tikehau Capital, et loués par la société Elis.

TRE1 devrait offrir un multiple global proche de 2 pour ses investisseurs.

Acquis en 2014 par Tikehau Capital par l'intermédiaire de son fonds Tikehau Real Estate 1, le portefeuille constitué de 22 actifs compte 21 immeubles d'exploitation et un entrepôt logistique situés en France. Ces actifs sont loués par la société Elis, leader de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bienêtre, et totalisent une surface utile de 178.528 m(2).

Le fonds TRE 1 avait été constitué par Tikehau Capital en mars 2014 et la gestion des actifs confiée à Foncière Atland.

L'opération concernait initialement la cession-bail (sale & lease back) de 17 sites français en pleine propriété à usage principal de laveries industrielles, loués par le groupe Elis. Fin juin 2014, TRE 1 avait acquis 5 sites supplémentaires lors d'une seconde opération, portant le total des sites en portefeuille à 22. L'investissement initial était sécurisé par des baux nets investisseurs de 15 ans fermes. Le portefeuille bénéficie ainsi d'une période ferme résiduelle sur les baux aujourd'hui supérieure à 9 ans.

Dans cette transaction le vendeur était conseillé par Catella Property et Clearwater, Gide, BDGS et l'étude Chevreux.