Tikehau Capital en négociations exclusives avec Meanings Capital Partners en vue de l'acquisition du Groupe Sterne

(Boursier.com) — Tikehau Capital annonce être entré en négociations exclusives, avec les actionnaires historiques du Groupe Sterne, menés par Meanings Capital Partners, plateforme d'investissement pour la transformation d'entreprises.

Ces discussions visent à l'acquisition de la majorité du Groupe Sterne, spécialiste européen du transport et de la logistique durable. L'équipe de management du groupe devrait réinvestir significativement aux côtés de Tikehau Capital et de Meanings Capital Partners, dans une logique d'accompagnement et de partenariat étroit des trois entités dans la prochaine phase de croissance du groupe Sterne. Tikehau Capital investirait par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition.

Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Sterne, qui, avec Meanings Capital Partners, a transformé son business model pour devenir l'un des leaders européens dans le transport et la logistique "premium" à valeur ajoutée.

Sur les 4 dernières années, le Groupe Sterne a ainsi vu croître son chiffre d'affaires de 90 ME à près de 270 ME, grâce à 8 opérations de croissance externe et à une croissance organique soutenue.

L'arrivée de Tikehau Capital comme actionnaire majoritaire représenterait une étape majeure pour le développement du Groupe Sterne, notamment vers l'international, pour poursuivre la stratégie initiée en Europe et en Chine.

Aux côtés d'une équipe de management fortement représentée au capital de Sterne, Tikehau Capital et Meanings Capital Partners ont pour objectif de :

-Accompagner la stratégie de développement organique et externe du Groupe Sterne dans ses activités de transport et de logistique à l'international,

-Renforcer sa position d'acteur de référence du transport et de la logistique durable, et maintenir un actionnariat salarié significatif.