Tikehau Capital : du renfort

(Boursier.com) — Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement, annonce aujourd'hui la nomination de Daniel Cruise au poste de Senior Advisor.

Basé à New York, Daniel interviendra aux côtés de Grégoire Lucas, Directeur des relations extérieures du Groupe, dans le domaine des affaires publiques internationales afin d'élargir la visibilité du Groupe auprès de ses parties prenantes. Il apportera un decryptage sur les tendances géopolitiques, de politique publique et en matière d'ESG afin d'apporter une contribution dans la définition et le développement des thèmes d'investissement et d'accroitre ainsi l'intérêt des investisseurs.

Depuis plus de vingt ans, Daniel travaille aux cotés de décideurs politiques et de dirigeants d'entreprises pour développer leurs stratégies de croissance, améliorer et protéger leur réputation, et gérer des questions politiques complexes.

Auparavant, Daniel a dirigé le département Government & Public Affairs d'Alcoa (AA) et d'Arconic (ARNC) et a siégé au Comité exécutif des deux entreprises. Il a également travaillé au service de relations presse de la Maison-Blanche et au sein du Conseil National de Sécurité.

Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Daniel au sein de notre équipe en pleine expansion à New York. Son expérience approfondie des affaires et politiques publiques bénéficiera directement à nos équipes d'investissement et à nos clients. Son parcours international ainsi que son ancrage solide aux Etats-Unis viennent parfaitement compléter notre approche en termes d'organisation et de gestion à long terme, et nous permettront d'être plus visible auprès de nos parties prenantes et des grandes institutions internationales."