Tikehau Capital : distribution de 0,50 euro par action

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires de Tikehau Capital s'est réunie ce jour à huis clos sous la présidence du Président du Conseil de surveillance M. Christian de Labriffe et a été retransmise en intégralité et en direct sur le site internet de la société, où elle sera également disponible en rediffusion.

Le quorum s'est établi à 91,27%.

Toutes les résolutions proposées par la Gérance ont été approuvées, notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2020 et sur une distribution de 0,50 euro par action.

Cette réunion de l'Assemblée générale a été l'occasion pour la Gérance de faire un point sur les activités et les résultats de Tikehau Capital pour l'exercice 2020.

Dans un contexte inédit et particulièrement mouvementé lié à la pandémie de Covid-19, le Groupe a maintenu une solide dynamique de croissance de ses actifs sous gestion, reflétant l'attrait des investisseurs pour les stratégies développées par le Groupe, et la capacité d'adaptation dont ses équipes ont su faire preuve. Cette année a aussi été marquée par une amélioration significative de la profitabilité de son activité de gestion d'actifs et par la confirmation de la solidité du bilan de Tikehau Capital.