Tikehau Capital dépasse son objectif et atteint 25,8 MdsE d'actifs sous gestion à fin 2019

Tikehau Capital dépasse son objectif et atteint 25,8 MdsE d'actifs sous gestion à fin 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec 25,8 MdsE d'actifs sous gestion au 31 décembre 2019, Tikehau Capital a dépassé son objectif d'atteindre 25 MdsE d'encours à la fin de l'exercice et confirme son positionnement d'acteur majeur de la gestion d'actifs alternative en Europe.

La forte progression de +3,8 MdsE (+17%) des actifs sous gestion enregistrée en 2019 reflète d'abord une collecte nette record de +4,6 MdsE pour le Groupe, un montant supérieur de 24% au montant levé en 20181, année déjà très dynamique.

Les actifs sous gestion du Groupe à fin décembre 2019 se répartissent entre 23,7 MdsE pour l'activité de gestion d'actifs et 2,1 MdsE pour l'activité d'investissement.

Les encours de l'activité de gestion d'actifs sont en croissance de +16% sur l'année, fruit d'une collecte particulièrement dynamique au second semestre

Au 31 décembre 2019, les encours de l'activité de gestion d'actifs de Tikehau Capital s'élèvent à 23,7 MdsE, en croissance de +3,3 MdsE sur l'année (+16%), dont +1,5 MdE sur le quatrième trimestre (+7%). Ces performances résultent d'une très bonne dynamique commerciale sur les fonds existants et du lancement réussi de nouveaux produits.

Après une année 2018 déjà très solide et notamment marquée par les importantes levées de la quatrième génération de fonds de Direct Lending, la collecte nette de l'activité de gestion d'actifs a été bien orientée dans l'ensemble des activités du Groupe en 2019 pour atteindre +4,1 MdsE. Les activités de Private Equity et d'immobilier poursuivent leur montée en puissance pour représenter environ 63% de la collecte nette du périmètre de gestion d'actifs sur l'exercice, ce qui contribue au rééquilibrage du business mix de Tikehau Capital vers des stratégies au profil plus rémunérateur en termes de commissions de gestion.

La collecte nette s'est notamment fortement accélérée sur la deuxième partie de l'année pour s'élever à +2,9 MdsE au second semestre, dont +1,6 MdsE sur le quatrième trimestre.

Tikehau Capital a continué en 2019 à lancer de nouvelles initiatives visant à étendre son offre et élargir sa base de clients-investisseurs, notamment au travers du lancement de deux fonds pouvant investir de manière transversale dans plusieurs classes d'actifs :

Tikehau Capital a ainsi lancé, au cours du quatrième trimestre, son premier fonds offrant une solution sur mesure et multi-actifs aux clients privés à la recherche d'une exposition diversifiée aux marchés privés européens. Lancé en Italie en partenariat avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, la plus grande banque privée italienne, ce fonds a collecté environ 400 ME auprès de près de 3.000 investisseurs privés italiens. Cette initiative confirme l'attractivité des stratégies et du positionnement de Tikehau Capital et démontre sa capacité à répondre aux besoins d'investissement de la clientèle privée, qui est en forte croissance.

Le Groupe a également procédé au lancement de la deuxième génération de son fonds dédié aux situations spéciales, au profil opportuniste et multisectoriel et qui a vocation à investir dans toutes les classes d'actifs (notamment crédit, actions et immobilier), principalement en Europe. Ce lancement est intervenu au cours du second semestre 2019, avec d'ores et déjà plus de 210 mEUR d'encours au 31 décembre 2019, et une levée de fonds qui se poursuivra sur l'année 2020.

Dette privée : 8,6 mdsEUR d'actifs sous gestion au 31 décembre 2019

Les encours totaux de l'activité de dette privée s'élèvent à 8,6 MdsE à fin décembre, soit une progression de plus de +300 ME (+4%) sur un an, sur une base de comparaison élevée. Cette progression résulte, d'une part, d'une collecte nette solide de +1,2 MdE et, d'autre part, de distributions à hauteur de -1 MdE et d'effets de marché positifs pour environ +140 ME.

Le Groupe a notamment finalisé, au cours du premier trimestre 2019, la levée de sa quatrième génération de fonds de Direct Lending en atteignant un montant total record de 2,1 MdsE, plus de trois fois supérieur à la génération précédente, confirmant ainsi le savoir-faire et le positionnement expert de Tikehau Capital sur ce segment.

Au cours de l'été 2019, le Groupe a annoncé la finalisation de son 5ème CLO (Collateralized Loan Obligation) pour un montant total de 440 ME avec une base d'investisseurs diversifiée et fortement internationale, démontrant la forte reconnaissance de l'expertise du Groupe dans cette activité.

Le Groupe a également procédé, via sa filiale Credit.fr, à l'acquisition d'Homunity, leader du crowdfunding immobilier en France. Cette acquisition permet à Tikehau Capital de renforcer sa position sur le secteur du crowdfunding, d'accélérer sa croissance et de diversifier son offre sur le marché du prêt participatif, en plein essor.

A noter que le fonds d'environ 400 ME d'encours levé auprès de la clientèle privée de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking est comptabilisé à fin 2019 au sein des activités de dette privée.

Tikehau Capital confirme ainsi ses objectifs à horizon 2022 visant à atteindre plus de 35 MdsE d'actifs sous gestion pour le Groupe et à générer plus de 100 ME de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.

Agenda

19 mars 2020 - Résultats annuels 2019

Publication du communiqué de presse à 7h15 (heure de Paris)

Réunion d'information à 9h (heure de Paris), retransmise sur le site Internet du Groupe.

14 mai 2020 - Actifs sous gestion à fin mars 2020

19 mai 2020 - Assemblée Générale annuelle des actionnaires

30 juillet 2020 - Actifs sous gestion à fin juin 2020

17 septembre 2020 - Résultats semestriels 2020

5 novembre 2020 - Actifs sous gestion à fin septembre 2020.