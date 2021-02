Tikehau Capital dépasse ses objectifs d'encours

Tikehau Capital dépasse ses objectifs d'encours









(Boursier.com) — Au cours de l'année 2020, Tikehau Capital a poursuivi son développement en maintenant un rythme de croissance élevé, malgré un contexte sanitaire et macro-économique dégradé. Animées par une forte culture d'entreprise et un esprit entrepreneurial, les équipes du Groupe sont restées entièrement mobilisées et ont permis à Tikehau Capital de réaliser de solides performance.

Au total, l'activité de gestion d'actifs de Tikehau Capital progresse de +15,7% (+3,7 MdsE) avec 27,4 MdsE d'actifs sous gestion.

Le portefeuille d'investissements atteint 2,4 MdsE à fin 2020 (2,3 MdsE à fin 2019), dont 1,6 MdE investis dans les fonds et stratégies gérés par le Groupe, soit 65,8% du portefeuille (vs. 61% fin 2019).

La stratégie de couverture mise en place par le Groupe en 2020, dans le cadre de sa politique de gestion des risques, est toujours active à date.

Perspectives

En 2021, Tikehau Capital entend continuer de mettre son bilan, atout différenciant et accélérateur de croissance, au service du lancement de nouvelles gammes de fonds et/ou de véhicules spécifiques tout en maintenant sa stratégie d'alignement d'intérêts avec ses clients-investisseurs.

Tikehau Capital confirme ses objectifs à horizon fin 2022 de plus de 35 MdsE d'encours pour le Groupe, et plus de 100 ME de résultat opérationnel pour l'activité de gestion d'actifs.