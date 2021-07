Tikehau Capital : dépasse les 30 MdsE d'actifs sous gestion

(Boursier.com) — Tikehau Capital a accéléré sa croissance au cours du 1er semestre 2021, avec des levées de fonds records pour son activité de gestion d'actifs et une forte progression des déploiements au sein de ses fonds, tout en maintenant un haut niveau de sélectivité et de discipline. Tikehau Capital a également renforcé son profil financier avec la finalisation de sa réorganisation. Le groupe s'estime "particulièrement bien positionné pour atteindre ses objectifs à horizon 2022".

Grâce à des levées de fonds records au 2e trimestre 2021, les fonds pour l'activité de gestion d'actifs sont à leur plus haut historique sur 12 mois, atteignant 5,5 MdsE en cumulé depuis le 30 juin 2020. Tikehau Capital franchit la barre des 30 MdsE d'actifs sous gestion au 30 juin 2021, à 30,9 MdsE. A eux seurs, les encours pour l'activité de gestion d'actifs s'élevaient à 29,4 mdsE, en hausse de 5,4 MdsE ou de 22,5% sur les 12 derniers mois.

Tikehau Capital a placé avec succès, en mars 2021, une émission obligataire durable inaugurale de 500 ME avec une maturité de 8 ans et un coupon de 1,625%, coupon le plus bas jamais atteint par le Groupe. Tikehau Capital a également refinancé la ligne de crédit bancaire existante de 700 ME avec le remboursement du prêt à terme tiré de 200 ME et l'augmentation de la ligne de crédit renouvelable passant de 0,5 MdE à 0,7 MdE. Cette ligne de crédit renouvelable est désormais indexée à des critères ESG et dispose d'une maturité étendue à 5 ans ainsi qu'une option d'extension de 2 ans. A travers cette initiative, Tikehau Capital a également réussi à diversifier et internationaliser son pool de banques partenaires avec près de 50% des encours provenant de banques internationales.

Ces financements permettent à Tikehau Capital d'allonger la maturité moyenne de sa dette à 5,6 ans au 30 juin 2021 (4,4 ans au 31 décembre 2020) et de porter la part de la dette intégrant des critères ESG à environ 60% de la dette totale du Groupe à fin juin 2021.

Tikehau Capital a finalisé sa réorganisation opérationnelle et a mis en place une organisation managériale "tournée vers l'avenir" dans la perspective de sa nouvelle phase de croissance et de développement.