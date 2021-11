Tikehau Capital confirme ses objectifs pour 2021 et 2022

(Boursier.com) — Au cours du 3ème trimestre 2021, Tikehau Capital a accéléré le rythme d'investissement au sein de ses fonds fermés, tout en maintenant un niveau élevé de sélectivité et de discipline. Le groupe continue sur la lancée positive de son 1er semestre, affichant un rythme solide de collecte nette sur la période.

Tikehau Capital a franchi par ailleurs une nouvelle étape dans le renforcement de son engagement pour le climat avec l'ambition de formaliser des objectifs scientifiques (Science-Based Targets) pour son activité de private equity au cours des 24 prochains mois.

Enfin, Tikehau Capital a confirmé ses objectifs pour 2021 et 2022 et reste particulièrement bien placé pour assurer une croissance durable et rentable à long terme.

Faits marquants

Déploiement dynamique au sein des fonds fermés du groupe avec 3,7 MdsE investis depuis début 2021 (contre 1,2 MdE au cours de la même période en 2020), marqué par une forte accélération au 3ème trimestre (1,8 MdE investi, contre 0,4 MdE au 3ème trimestre 2020). Fort niveau de discipline et de sélectivité maintenus, avec un pipeline prometteur ;

Des levées de fonds toujours solides avec 3,8 MdsE de collecte nette pour l'activité de gestion d'actifs sur les 9 premiers mois de l'année, (dont 1,4 MdE au 3ème trimestre), soit une solide progression de +47% par rapport à la même période en 2020 ;

Les actifs sous gestion au 30 septembre s'élevaient à 31,8 MdsE pour le groupe (+16,7% sur 12 mois), dont 30,5 MdsE pour l'activité de gestion d'actifs (+17,8% sur 12 mois) ;

Le portefeuille d'investissements était de 3,2 MdsE au 30 septembre ; 364 ME de nouveaux engagements ont été pris Tikehau Capital dans ses propres stratégies depuis le début de l'année, dont 143 ME au cours du 3ème trimestre 2021.

Lancement d'une activité de CLO (Collateralized Loan Obligations) en Amérique du Nord afin de développer la présence de la marque Tikehau Capital dans la région et de renforcer les relations avec les institutions locales, en capitalisant sur l'expertise du groupe sur le marché européen ;

Renforcement des engagements climat de Tikehau Capital qui vise à dédier plus de 5 MdsE d'encours à horizon 2025 pour combattre l'urgence climatique et engagement du groupe à définir des objectifs scientifiques via l'initiative Science Based Targets pour son activité de private equity au cours des 24 prochains mois.

Confirmation des objectifs 2021 et 2022

Atteindre au moins 33 MdsE d'actifs sous gestion pour le Groupe au 31 décembre 2021.

Atteindre plus de 35 MdsE d'actifs sous gestion pour le groupe et générer plus de 100 ME de Fee-Related Earnings (FRE) en 2022.