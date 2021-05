Tikehau Capital confirme ses objectifs à horizon 2022

(Boursier.com) — Tikehau Capital publie aujourd'hui ses actifs sous gestion au 31 mars 2021, qui s'élèvent à 29,4 MdsE, soit une croissance de +15,5% sur un an (+3,9 MdsE). Tikehau Capital annonce également son intention de simplifier son organisation, ce qui se traduira par une amélioration significative de son profil financier et permettra la mise en place d'une nouvelle politique de distribution afin d'accroître la création de valeur pour les actionnaires.

À travers cette réorganisation opérationnelle, Tikehau Capital atteindra ainsi les plus hauts standards de marché parmi les acteurs cotés de l'industrie de la gestion d'actifs alternatifs, tout en proposant un alignement d'intérêt inégalé dans son secteur. Les principaux bénéfices du projet de réorganisation sont les suivants :

Le regroupement des fonctions et expertises centrales au sein de la société cotée ;

Une amélioration du cash-flow après impôts de Tikehau Capital supérieure à 40 ME par an à partir de 2021 grâce à la simplification de son organisation ;

Une réduction des coûts opérationnels avec le remplacement de la rémunération de la Gérance représentant 2% des capitaux propres consolidés du Groupe par (i) une rémunération fixe annuelle de 2,5 ME et (ii) les coûts relatifs aux fonctions centrales transférées à Tikehau Capital (environ 20 ME) ;

Une réduction significative du dividende préciputaire de l'associé commandité passant de 12,5% à 1% du résultat net social de Tikehau Capital ;

Une émission d'environ 39 millions d'actions nouvelles Tikehau Capital au bénéfice de Tikehau Capital Advisors, en contrepartie de ses apports dans le cadre de la réorganisation proposée, portant la détention des fondateurs et du management1 dans Tikehau Capital de 44% à 56% ;

Un pourcentage de relution élevé à un chiffre en 2021, évalué sur base du résultat net par action ajusté ;

Une politique de distribution améliorée avec un minimum de 80% du Fee-Related Earnings (FRE) et du Performance-Related Earnings (PRE) distribué sous forme de dividende ordinaire (avec un seuil minimum de 0,50 euro par action au titre de 2021) ;

Le projet de réorganisation bénéficie du soutien d'actionnaires représentant 85% du capital du Groupe et sera soumis à une Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 15 juillet 2021 ;

Tikehau Capital confirme ses objectifs à horizon 2022 consistant à atteindre des actifs sous gestion supérieurs à 35 MdsE et des Fee-Related Earnings supérieurs à 100 ME.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré : "Créé en 2004 sous la forme d'une société d'investissement gérée par ses co-fondateurs, Tikehau Capital s'est transformé en un groupe de gestion d'actifs alternatifs mondial avec près de 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Cette formidable trajectoire de croissance est avant tout le résultat d'une aventure entrepreneuriale, portée par une culture d'entreprise forte et par l'engagement de nos équipes. Alors que nous poursuivons notre dynamique de croissance, la simplification de notre organisation se présente comme la prochaine étape naturelle afin d'établir des bases plus solides pour notre croissance future. Ces changements rendent non seulement Tikehau Capital plus simple à comprendre, ils renforcent également son profil financier et permettent de créer une proposition d'investissement encore plus séduisante pour les actionnaires : ils améliorent la performance financière du Groupe, accroissent l'alignement des actionnaires et optimisent le profil boursier de Tikehau Capital."